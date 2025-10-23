Девелопер Glorax начал принимать заявки на участие в IPO на Московской бирже

Ожидается, что размер IPO составит свыше 2 млрд рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Девелоперская компания Glorax начала сбор заявок на участие в первичном публичном размещении (IPO) акций на Московской бирже, сообщили в пресс-службе девелопера.

"Компания объявляет о начале приема заявок на участие в первичном публичном размещении обыкновенных акций с листингом на Московской бирже", - говорится в материалах.

Отмечается, что заявки принимаются по цене 64 рубля за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании на уровне 16 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.

Ожидается, что размер IPO составит свыше 2 млрд рублей. Размещение состоит исключительно из акций, выпущенных компанией в рамках дополнительной эмиссии (cash-in).

Планируется, что торги акциями компании начнутся 31 октября 2025 года под тикером GLRX. Акции компании будут включены во второй котировальный список на Московской бирже.