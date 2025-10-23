ЕС начал работу над 20-м пакетом антироссийских санкций

Ограничения затронут крупные энергетические компании из РФ, а также фирмы из третьих стран

ВИЛЬНЮС, 23 октября. /ТАСС/. Евросоюз начал работу над очередным, 20-м по счету пакетом антироссийских санкций, он затронет крупные энергетические компании из РФ, а также фирмы из третьих стран. Об этом говорится в заявлении МИД Эстонии.

"20-й пакет должен включать меры, направленные на крупнейшие энергетические компании России", - отмечается в тексте. Кроме того, меры коснутся третьих стран, которые, как утверждается, "помогают России обходить санкции".