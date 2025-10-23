Акции нефтегазовых компаний на Мосбирже снижаются

Это происходит на фоне введения новых санкций против РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Акции российских нефтегазовых компаний в начале основной торговой сессии на Московской бирже демонстрируют снижение на 2-3%, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне объявления новых антироссийских санкций ЕС и США.

По данным торгов на 10:00 мск, акции "Лукойла" теряли 3,46%, опускаясь до 5 842,5 рубля за акцию, акции "Роснефти" снижались на 3,45%, до 388,1 рубля за бумагу, акции "Русснефти" опускались на 3,17%, до 94,75 рубля за бумагу, акции "Новатэка" теряли 2,19% и находились на уровне 1 060,6 рубля за бумагу, акции "Газпрома" снижались на 2,16%, до 116,57 рубля за бумагу.

К 10:30 мск акции "Лукойла" находились на уровне 5 850,5 рубля за акцию (-3,33%), акции "Роснефти" торговались на отметке в 390,1 рубля за бумагу (-2,95%), акции "Русснефти" составляли 95,1 рубля за бумагу (-2,81%), акции "Новатэка" снижались на 1,6% и находились на уровне 1 067 рублей за бумагу, акции "Газпрома" снижались на 1,66%, до 117,16 рубля за бумагу.

О санкциях

Ранее Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. Он включает запрет европейским странам закупать российский СПГ. Также Евросоюз ввел санкции против более чем 100 танкеров, перевозящих российскую нефть.

Вечером 22 октября 2025 года Минфин США объявил о введении новых антироссийских рестрикций, которые затрагивают "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние структуры. Там добавили, что санкции на эти компании не распространяются на их транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и компанией "Тенгизшевройл".