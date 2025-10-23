В Кузбассе на шахте "Распадская" приостановили добычу угля в лаве

Мера будет действовать 90 суток

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 23 октября. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора приостановило выемку угля в очистном забое в лаве № 4-6-39 на шахте "Распадская" в Кемеровской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"О временном запрете деятельности: 19 октября 2025 года на выемку угля в очистном забое лава № 4-6-39 (кроме работ по усилению защитного перекрытия) ПАО "Распадская" (шахта) за эксплуатацию механизированного комплекса с нарушением требований промышленной безопасности, несоблюдение требований документации по проведению и креплению горной выработки. Решение суда - 90 суток", - написал Виль.

"Распадская" - крупнейшая угольная шахта в России, ее запасы составляют около 451 млн тонн. Расположена недалеко от города Междуреченска, где проживают около 100 тыс. человек. Находится под управлением "Распадской угольной компании" (входит в "Евраз").