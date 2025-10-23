Более 7 тыс. компаний развивают приложения через инструменты RuStore

В консоли доступно уже более 17 инструментов и сервисов для разработки, продвижения и монетизации, отметил руководитель операционного направления магазина приложений Игорь Иванов

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Свыше семи тысяч компаний используют инструменты разработки отечественного магазина приложений для Android RuStore. Об этом рассказал руководитель операционного направления магазина приложений Игорь Иванов на форуме "Спектр-2025".

"Количество компаний, использующих инструменты разработки RuStore, в октябре превысило 7 тыс. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла в 7 раз", - сказал он.

Иванов отметил, что растущий интерес разработчиков подтверждается тем, что ежемесячно в RuStore регистрируются около 2 тыс. новых компаний, которые публикуют свои приложения, а основную долю разработчиков составляют компании из России, Китая и стран СНГ. "В консоли RuStore доступно уже более 17 инструментов и сервисов для разработки, продвижения и монетизации приложений, и это число продолжает увеличиваться", - добавил он.

В настоящее время, по словам представителя магазина приложений, в нем представлено свыше 85 тыс. приложений от разработчиков из 70 стран мира.