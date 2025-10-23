Минцифры: льготы по НДС сохранят высокие темпы роста IT-отрасли в РФ

Речь идет о сохранении льгот по НДС для разработчиков программного обеспечения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Сохранение льготы по НДС для разработчиков программного обеспечения (ПО) позволит сохранить высокие темпы роста отечественной IT-отрасли для дальнейшего развития российских технологий. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

Ранее сообщалось, что правительство считает возможным отложить отмену действующей льготы по НДС для разработчиков ПО.

"Мы очень ценим оказанное правительством доверие, это решение позволит нашей отрасли сохранить высокие темпы роста для дальнейшего развития отечественных технологий", - отметили в Минцифры.