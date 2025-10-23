Матвиенко: цифровой прогресс требует новых механизмов защиты прав граждан

Председатель Совета Федерации отметила, что цифровые инновации открывают уникальные возможности, но вместе с тем создают угрозы безопасности персональных данных

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Стремительное развитие цифровых технологий и их внедрение требуют поиска новых механизмов защиты прав и свобод граждан РФ. Об этом говорится в приветствии председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко участникам Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов".

"Стремительное развитие цифровых технологий, их масштабное внедрение требуют поиска новых механизмов защиты прав и свобод граждан. Цифровые инновации открывают уникальные возможности, но вместе с тем создают угрозы безопасности персональных данных при их обороте", - считает Матвиенко, ее слова зачитал председатель Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Для предотвращения таких угроз, по ее мнению, необходима консолидация усилий мирового сообщества, совершенствование законодательства и правоприменительной практики в этой сфере.

Конференция, как подчеркнула Матвиенко, занимает важное место в календаре мероприятий по правозащитной тематике, объединяет омбудсменов, экспертов, представителей органов государственной власти и международных организаций из разных стран. "Каждый год она подтверждает высокий статус авторитетной площадки для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем и принятия решений", - отметила она.