В аэропорту Внуково вводили временные ограничения

Очередей и скопления пассажиров в терминале нет
Редакция сайта ТАСС
08:31

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе авиагавани.

"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. На данный момент очередей и скопления пассажиров в терминале нет. Расписание полетов выполняется в соответствии с установленными регламентами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что аэропорт ввел временные ограничения. 

В новость внесены изменения (11:52 мск) - добавлена информация о снятии ограничений.  

