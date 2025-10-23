В аэропорту Внуково вводили временные ограничения
08:31
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе авиагавани.
"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. На данный момент очередей и скопления пассажиров в терминале нет. Расписание полетов выполняется в соответствии с установленными регламентами", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что аэропорт ввел временные ограничения.
В новость внесены изменения (11:52 мск) - добавлена информация о снятии ограничений.