РСТ: санкции ЕС могут усложнить поездки граждан Евросоюза в Россию

Запрет Евросоюза на предоставление туристических услуг в РФ не затрагивает деятельность российских туроператоров внутри страны, сообщили в Российском союзе туриндустрии

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Запрет ЕС на предоставление туристических услуг в России не затрагивает деятельность российских туроператоров внутри РФ, но может существенно ограничить возможности граждан Евросоюза по организации поездок в Россию, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

Ранее Евросоюз в новом 19-м пакете антироссийских санкций запретил предоставлять туристические услуги в России.

"Речь идет о запрете для европейских туристических компаний организовывать поездки граждан ЕС в Россию. Данная мера не затрагивает деятельность российских туроператоров внутри страны. Тем не менее она может существенно ограничить возможности граждан Евросоюза по организации поездок в Россию, хотя на текущий момент фактических препятствий для их въезда нет. Принимающие туристические компании в России продолжат работу в штатном режиме", - сказал Мохов.