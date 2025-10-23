"Красное и белое" не смогло оспорить приостановку лицензии в Вологде

Решение вынес Арбитражный суд Вологодской области

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Вологодской области полностью отказал компании "Альфа-М" (юридическое лицо торговой сети "Красное и белое"), которая выступила с иском к Минэкономразвития Вологодской области об отмене приказа на приостановление лицензии на розничную торговлю алкоголем в регионе. Это следует из материалов дела.

"Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью", - говорится в материалах дела. Полный текст решения суда еще не опубликован.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщал, что федеральная сеть магазинов "Красное и белое" уходит из региона после того, как компания прекратила розничную продажу алкоголя в связи с приостановкой лицензии из-за нарушений. Компания свой уход не подтвердила и заявила, что намерена через суд вновь открыть магазины в Вологодской области.

Как объявил глава региона 16 октября, достигнуты договоренности с акционерами федеральных сетей алкомаркетов об их ребрендинге и переформатировании в магазины "у дома" до конца 2025 года. Доля алкоголя в их ассортименте будет снижена до 20%, торговать им будут в отдельных залах.