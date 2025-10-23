В рассмотрении иска Росимущества к "Норникелю" объявили перерыв

Заседание возобновится 30 октября

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края объявил перерыв в рассмотрении иска Межрегионального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) в Красноярском крае, Хакасии и Туве к "Норникелю" на 3,5 млрд рублей за пользование объектами Норильской железной дороги. Заседание возобновится 30 октября, говорится в картотеке арбитражных дел по итогам судебного заседания в четверг.

"В судебном заседании объявлен перерыв до 14:30 (10:30 мск) 30 октября", - говорится в картотеке.

Ранее пресс-служба Арбитражного суда Красноярского края сообщала, что Росимущество в Красноярском крае, Хакасии и Туве требует взыскать с компании "Норникель" 3,5 млрд рублей задолженности за пользование объектами Норильской железной дороги с 5 сентября 2019 года по 28 мая 2023 года.

Норильская железная дорога изолирована от других железнодорожных сетей, по ней осуществляются перевозки грузов из порта Дудинки в Норильский промышленный район и обратно. Протяженность железнодорожных путей - 365 км.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля.