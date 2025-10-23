Болгарский НПЗ "Лукойла" попал под санкции США

Ближайший месяц решит его судьбу, сообщил болгарский премьер Росен Желязков

СОФИЯ, 23 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков сообщил, что решение о судьбе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Лукойл нефтохим Бургас", который попал под американские санкции, будут приняты в течение месяца. Заявление премьера из Брюсселя, где он участвует в заседании Европейского совета, транслировал телеканал Nova News.

"Санкции, наложенные США, непосредственно касаются работы НПЗ "Лукойл нефтохим Бургас", являющегося частью системы "Лукойл - Россия", которой косвенно принадлежат более чем 50% акций предприятия. Так что НПЗ с учетом его принадлежности под этот санкционный режим попадает, но до 21 ноября у завода есть возможность совершать все необходимые транзакции и трансферы. Соответственно, у нас есть один месяц, чтобы принять решение о нашем национальном подходе к НПЗ, разумеется, сделаем это вместе с руководством предприятия", - сообщил премьер.

Желязков заверил, что процессу производства топлива ничего не мешает, так как российская нефть на предприятие давно не поставляется. "Санкции имеют финансовый аспект в виде ограничения транзакций и использования системы SWIFT, которое создаст определенные затруднения в работе НПЗ. Возможные решения, в том числе назначение на предприятие внешнего управления, есть, как и другие варианты, которые позволяет наше законодательство, чтобы синхронизироваться с санкционным режимом", - добавил он.

"Поставки топлива в страну обеспечены, но завод должен работать. До 21 ноября мы должны иметь ответы на все возникшие вопросы", - подчеркнул Желязков.