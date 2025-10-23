Москалькова призвала усиливать меры по защите персональных данных

Уполномоченный по правам человека отметила, что в России за последнее время, в том числе и по предложению омбудсмена, повышена ответственность граждан и юридических лиц за нарушения в сфере информационных технологий

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Миллионы людей в мире становятся жертвами хищения персональных данных, в условиях цифровизации общества нужно усилить меры по их защите. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе IX Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов" на тему защиты прав человека в условиях цифровизации.

"Сегодня во всем мире наблюдается рост хищений персональных данных, жертвами становятся миллионы людей. Мы просим органы государственной власти усилить меры для того, чтобы обеспечивались права человека на охрану личного пространства индивида, на защиту личной и семейной тайны, тайны о его состояние здоровья, тайны о его взаимосвязях", - сказала она.

Татьяна Москалькова отметила, что в России за последнее время, в том числе и по предложению омбудсмена, повышена ответственность граждан и юридических лиц за нарушения в сфере информационных технологий, но пока, по мнению Москальковой, этого мало.