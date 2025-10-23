Карты белорусской "дочки" Альфа-банка работают в прежнем режиме

Клиенты могут продолжить осуществлять финансовые операции

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Клиенты Альфа-банка (Беларусь) могут продолжить осуществлять финансовые операции, карты работают в прежнем режиме. Об этом сообщила пресс-служба валютной организации.

"На данный момент все наши карты работают в прежнем режиме. Нашим клиентам - и физическим, и юридическим лицам - доступны все финансовые операции как в отделениях, так и онлайн", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В пресс-службе подтвердили, что банк действительно упоминается в новом опубликованном пакете санкций ЕС. "Наши юристы уже активно разбираются в этом вопросе. Мы будем держать вас в курсе всех событий и продолжим сообщать обо всех изменениях ситуации", - добавили в валютной организации.

Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций вводит запрет на транзакции с рядом банков из Белоруссии. Под ограничения попали Банк БелВЭБ, Белгазпромбанк, Альфа-банк (Беларусь), Сбер Банк (Беларусь), ВТБ Банк (Беларусь).