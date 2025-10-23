Украина приостановила накопление газа в подземных хранилищах

Запас газа в ПХГ незначительно снизился

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Украина в начале текущей недели приостановила заполнение подземных газовых хранилищ (ПХГ) на фоне повреждения инфраструктуры и остановки импортных поставок газа через Польшу. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на открытые данные "Оператора ГТС Украины" и европейских газовых платформ.

В результате 22 октября запас газа в ПХГ даже незначительно снизился. По данным оператора ГТС, с 06:00 мск 20 октября импорт газа через Польшу, который ранее составлял более 9 млн куб. м в сутки, прекратился из-за плановых работ по модернизации на точке соединения систем Польши и Украины.

Возобновить импорт планируется уже 23 октября, однако в период с 23 по 25 октября он будет ограничен 6,48 млн куб. м в сутки.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отмечал, что отопительный сезон в стране находится под большим вопросом из-за массовых повреждений газовой инфраструктуры. По данным агентства Bloomberg, Украина после ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях 3 октября лишилась более 60% возможностей по добыче газа и в результате будет вынуждена потратить почти €2 млрд на импорт топлива.

Ранее сообщалось, что Минэнерго Украины планирует накопить к отопительному сезону в подземных хранилищах 13,2 млрд куб. м газа. По состоянию на 14 октября было накоплено 12 млрд куб. м. Однако остается целый ряд рисков. В частности, за прошлый отопительный сезон Украина забрала из газохранилищ почти весь имеющийся газ. 16 октября глава украинской компании "Нафтогаз" Сергей Корецкий обратился к жителям страны с призывом по возможности экономить газ.

Проблема дефицита газа возникла после того, как 1 января транзит российского топлива в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам.