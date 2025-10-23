В Max появилась возможность интеграции сервисов бизнеса

Присоединиться к платформе могут зарегистрированные в России компании, которые разместили приложение в RuStore

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Возможность интеграции сервисов бизнеса появилась в национальном мессенджере Max, сообщает пресс-служба платформы. Это стало возможным благодаря тому, что Max открыл "Платформу для партнеров".

Читайте также

План по-MAXимуму: каким должен быть российский национальный мессенджер

"Мax открыл "Платформу для партнеров", которая позволяет бизнесу интегрировать свои сервисы в мессенджер: от продажи товаров и приема платежей - до бронирования путешествий и поддержки клиентов", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в Max, присоединиться к платформе могут зарегистрированные в России компании, которые разместили приложение в RuStore. "Для начала работы на платформе нужно пройти верификацию на "Госуслугах" или на сайте одного из аккредитованных банков. Это необходимо для подтверждения связи владельца бота с юридическим лицом", - добавили в пресс-службе.

В Max сообщили, что компании, присоединившиеся к "Платформе для партнеров" получат возможность автоматизировать работу с клиентами и снизить нагрузку на поддержку с помощью чат-бота, запустить веб-сайт компании с помощью мини-приложения и создать собственный канал для публикации контента, связанного с компанией. "Открытие платформы для бизнеса проходит в поэтапном режиме. В первом этапе приняли участие более 500 партнеров, в их числе: Ozon, "Магнит", Х5, "Вкусвилл", ВТБ, Альфа-банк, Т2 и "Ингосстрах", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь в рамках второго этапа будут подключаться компании, размещающие свои приложения в RuStore, которые являются налоговыми резидентами России. "Следующим этапом "Платформа для партнеров" будет доступна всем российским предпринимателям, включая самозанятых. Партнеры также смогут получать расширенную статистику поведения клиентов своих сервисов в Max", - заключили в пресс-службе.