ФАС оштрафовала МТС Банк за ненадлежащую радиорекламу

В ролике компания не указала подробности об условиях, влияющих на сумму доходов по вкладу

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. ФАС оштрафовала МТС Банк за распространение ненадлежащей радиорекламы, сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства. Ранее служба возбудила дело, признала рекламу ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения.

"В ролике была указана привлекательная информация о процентной ставке до 30% годовых при открытии вклада в МТС Банке. Однако иные сведения об условиях, влияющих на сумму доходов клиентов, в рекламе отсутствовали", - отметили в ФАС.

По мнению ведомства, такие действия организации могли ввести потребителей в заблуждение.

За размещение ненадлежащей рекламы ФАС России назначила банку штраф.