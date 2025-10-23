Кличко вынужден перераспределить средства в бюджете, чтобы пройти зиму

Их направят на реконструкцию системы водоснабжения и перевод ее на альтернативные источники электропитания

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вынужден перераспределить средства из других статей столичного бюджета для реконструкции системы водоснабжения и перевода ее на альтернативные источники электропитания, чтобы пройти сложный отопительный сезон.

По словам Кличко, этот отопительный сезон станет самым сложным с начала 2022 года. Как он заявил, из-за этого мэрия Киева должна принять "необходимые и важные" бюджетные решения, чтобы подготовиться к различным сценариям. "Средства нам придется перераспределять из других запланированных статей. Понимаю, что сложные решения", - написал он в своем Telegram-канале.

В частности, мэр Киева предложил реконструировать системы водоотведения и водоснабжения столицы и установить для них альтернативные источники электропитания. За счет дополнительных генераторов системы подачи и отвода воды смогут работать даже после отключения электроэнергии.

Ранее кабмин Украины принял постановление, которым официальный отопительный сезон для украинцев сокращен на один месяц и продлится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года на фоне многочасовых отключений электричества в ряде регионов Украины и Киеве. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала ситуацию очень сложной. По информации украинских властей, в ночь на 10 октября повреждения получили энергетические сети и коммунальные системы в Киеве, в Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. В нескольких городах Украины власти уже предупредили жителей о сложном предстоящем отопительном сезоне.

16 октября издание "Украинская правда" со ссылкой на представителя одной из государственных энергетических компаний сообщило, что украинцев этой зимой ожидают дефицит электричества и постоянные отключения света по принципу "4 х 2": четыре часа без света, два - со светом. Отмечалось, что самая сложная ситуация складывается для приграничных и прифронтовых регионов Украины.