"Норникель" подтвердил производственный прогноз на год

Компания по итогам года ждет выпуска 196-204 тыс. тонн никеля и 343-355 тыс. тонн меди

Редакция сайта ТАСС

© Денис Кожевников/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. "Норникель" подтверждает производственный прогноз на текущий год, говорится в сообщении компании.

"Компания подтверждает прогноз производства металлов на 2025 год из собственного сырья на уровне ранее опубликованного", - отмечается в пресс-релизе со ссылкой на первого вице-президента - операционного директора Евгения Федорова.

Таким образом, компания по итогам года ждет выпуска 196-204 тыс. тонн никеля, 343-355 тыс. тонн меди, 2,68-2,73 млн унций палладия, 645-662 тыс. унций платины.

"Норникель" корректировал прогноз в июле, ранее он составлял 204-211 тыс. тонн по никелю, выпуск меди ожидался на уровне 353-373 тыс. тонн, палладия - 2,704-2,756 млн унций, а производство платины - 662-675 тыс. унций.

Итоги за девять месяцев

"Норникель" за девять месяцев 2025 года снизил производство никеля на 4%, до 140 тыс. тонн, сообщила компания.

Объем производства меди за девять месяцев уменьшился на 4%, до 313 тыс. тонн, палладия - на 6%, до 2,016 млн унций. Выпуск платины за январь - сентябрь снизился на 7%, до 484 тыс. унций.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 37% акций) и основанный Олегом Дерипаской "Русал" (26,39% акций).