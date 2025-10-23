Эксперт Мурадян: ЕС запретом на туруслуги в РФ дискриминирует своих же граждан

Гендиректор туроператора Space Travel отметил, что реализация рестрикций вызывает вопросы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Евросоюз, вводя запрет на предоставление туристических услуг в России, дискриминирует своих же граждан стран Европы, заявил генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в своем Telegram-канале.

Ранее Евросоюз в новом 19-м пакете антироссийских санкций запретил предоставлять туристические услуги в России.

"Это откровенная дискриминация своих же собственных граждан, которым прямым текстом отказывают в свободе перемещения", - говорится в сообщении.

Он также отметил, что данный запрет вызывает вопросы как с точки зрения реализации, так и в плане контроля за его соблюдением.

"Во-первых, из текстов новостей не ясно, что именно имеется в виду под «туристическими услугами»: получение электронной визы? Покупка авиабилетов? Бронирование гостиницы или объекта размещения? Или весь пакет услуг целиком? Все эти услуги давно оплачиваются не напрямую в Россию, а в лучшем случае в третью юрисдикцию. Как это планируется контролировать - не ясно", - рассказал эксперт.

Кроме того, по его словам, европейские туристы не работают с туроператорами из России напрямую, а в 90% случаев бронируют услуги на сайтах агрегаторов, которые могут даже не иметь никакого отношения к России. "Каким образом можно запретить гражданину, например, Германии бронировать гостиницу на условном «Островке» - крайне запутанный юридический кейс", - подчеркнул он.

"Самое главное - какими механизмами ЕС собирается все это контролировать и сколько такие механизмы будут стоить в деньгах. Есть подозрение, что выйдет гораздо дороже, чем гипотетические потери российских компаний. Кому все это нанесет ущерб - большой вопрос, причем уже сейчас понятно, что российский турбизнес будет в самом конце этого списка", - добавил Мурадян.