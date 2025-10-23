Просветительскую медиаплатформу для молодежи создадут в рамках СГ

Инициатива направлена на формирование духовно-нравственного иммунитета у населения, заявил советник государственного секретаря Союзного государства Борис Костенко

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 23 октября. /ТАСС/. Специализированную просветительскую медиаплатформу создадут в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Инициатива направлена на формирование духовно-нравственного иммунитета у населения, заявил советник государственного секретаря Союзного государства Борис Костенко.

"Задача медиаплатформы - создавать свою информационную среду для распространения смыслов. Мы будем использовать мультиформатный подход: прямые эфиры с историками, тексты, видео разной продолжительности, чтобы объяснять исторические события и формировать образ будущего", - сказал Костенко на международном медиафоруме, который проходит в Пскове.

Он подчеркнул, что современные СМИ в основном сосредоточены на коммерческой составляющей, "гонясь за лайками и просмотрами". В отличие от них, новая платформа будет целенаправленно заниматься воспитанием и просвещением, прежде всего, молодого поколения. Особое внимание уделят продвижению традиционных ценностей и историческому просвещению.

Советник отметил, что в Белоруссии недавно принята директива, определяющая идеологию государства, а доктрины национальной безопасности России и Белоруссии практически совпадают. Новая платформа, по словам Костенко, станет инструментом борьбы с чужеродной идеологией и поможет укрепить национальную идентичность через понимание общей истории и культурных ценностей.

Советник госсекретаря Союзного государства признал, что создание просветительского формата встречает значительное сопротивление, несмотря на признание его необходимости. По его мнению, такая платформа особенно важна для формирования образа будущего и решения демографических проблем, определяя, какую страну построят для следующих поколений.