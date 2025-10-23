Эксперт Мусихин: турпоток из стран Европы в Россию последние годы крайне мал

Вице-президент АТОР по въездному туризму при этом отметил, что услуги отечественные принимающие компании оказывают всем пребывающим туристам в полном объеме

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Туристический поток организованных туристов из европейских стран в Россию последние годы крайне мал. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор туроператора "Интурист", вице-президент АТОР по въездному туризму Александр Мусихин.

Ранее Евросоюз в новом 19-м пакете антироссийских санкций запретил предоставлять туристические услуги в России.

"Поток организованных туристов из европейских стран в последние годы крайне мал. Принимали в этом году несколько групп из Болгарии и Италии. Маршруты были традиционными: Москва плюс Санкт-Петербург. Есть запросы на следующий год, но их также незначительное количество", - сказал Мусихин.

Он отметил, что также существует неорганизованный турпоток из ЕС, когда люди приезжают к родственникам или по своим делам, не обращаясь в туристические фирмы. "Как правило, это граждане прибалтийских стран и Германии. Сложно сказать, как изменятся эти потоки после ввода новых ограничительных мер в ЕС", - добавил Мусихин.

"Услуги отечественные принимающие компании оказывают всем пребывающим туристам в полном объеме, в том числе и туристам из ЕС. И продолжат это делать и дальше", - подчеркнул эксперт.