Эксперт Кауфман: РФ перенаправит поставки СПГ в Китай и Индию из-за санкций ЕС

Аналитик ФГ "Финам" отметил, что из-за увеличения транспортного плеча может возрасти и количество газовозов, требуемых для перевозки, что создаст определенные трудности для переориентации поставок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россия может перенаправить поставки своего сжиженного природного газа (СПГ) в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Китай, и Индию, после того как ЕС включил в 19-й пакет санкций поэтапный запрет импорта СПГ из РФ. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

Читайте также

Ограничения против танкеров, банков и дипломатов. Главное о 19-м пакете санкций

"Для "Новатэка" основным альтернативным направлением экспорта может стать рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Китай, Индия, более небольшие потребители в Юго-Восточной Азии", - сказал он.

При этом из-за увеличения транспортного плеча может возрасти и количество газовозов, требуемых для перевозки СПГ, что создаст определенные трудности для переориентации поставок, отмечает эксперт.

Что касается Европы, то ускоренный отказ от российского СПГ задержит цены на газ в регионе в диапазоне $350 - 400 за 1 тыс. куб. м, подчеркнул Кауфман. Однако экспорт СПГ из России в ЕС (порядка 15 - 17 млн тонн в год) не является таким значительным по сравнению с ожидаемым ростом мирового производства, поэтому у Европы вряд ли возникнут значительные сложности по поиску альтернативных источников импорта.

"С 2025 года мировой рынок СПГ вошел в, как минимум, пятилетний цикл роста предложения в первую очередь за счет роста экспорта со стороны США и Катара. За период 2024-2030 годов производство СПГ может увеличиться примерно на 50% даже не по самым агрессивным прогнозам", - заключил аналитик ФГ "Финам".

Ранее ЕС включил в 19-й пакет санкций полный запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным - с 1 января 2027 года. Запрещается покупка, импорт или передача, прямо или косвенно, СПГ, который производится или экспортируется из России.

О поставках СПГ в ЕС

По итогам 2024 года поставки российского СПГ в Евросоюз выросли на 21%, до рекордных 21,5 млрд кубометров. За девять месяцев 2025 года потоки снизились на 7% и приблизились к 15 млрд куб. м.

При этом из данных Евростата и подсчетов ТАСС следовало, что суммарные закупки ЕС российского газа в январе - августе выросли на 8%, до €9,75 млрд. В частности, Евросоюз закупил российский трубопроводный газ на €4,1 млрд, а СПГ - на €5,7 млрд.