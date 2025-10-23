МАГАТЭ подтвердило восстановление внешнего питания ЗАЭС

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси также подтвердил данные о завершении ремонта 750-киловольтной ЛЭП "Днепровская"

Редакция сайта ТАСС

ЗАЭС © Алексей Коновалов/ ТАСС

ВЕНА, 23 октября. /ТАСС/. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС возобновлено после окончания ремонта российской линии электропередачи (ЛЭП) "Днепровская". Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Внешнее электропитание <...> ЗАЭС восстановлено после месячного отсутствия, что стало критически важным шагом для обеспечения ядерной безопасности", - приводит его слова пресс-служба МАГАТЭ. Гросси подтвердил данные о завершении ремонта 750-киловольтной ЛЭП "Днепровская", которая обеспечивает станцию питанием с российской стороны.