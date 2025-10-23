Совет директоров "Лукойла" отменили

Предполагалось, что на нем будет рассмотрен вопрос о рекомендации дивидендов за девять месяцев

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. "Лукойл" отменил назначенное на 23 октября заседание совета директоров, сообщила компания. Предполагалось, что на нем будет рассмотрен вопрос о рекомендации дивидендов за девять месяцев.

"ПАО "Лукойл" сообщает, что в связи со сложившимися обстоятельствами заседание совета директоров, запланированное на 23 октября, переносится с сохранением повестки дня. Информация о новой дате заседания совета директоров будет раскрыта дополнительно", - говорится в сообщении.

По данным на 14:00 мск, акции компании снижались на 4,02%, до 5 809 руб. за бумагу. К 14:09 мск, после публикации сообщения о переносе заседания совета директоров, акции ускорили снижение и теряли 5,4%, опускаясь до 5 725 руб. за бумагу.

Ранее министерство финансов США включило "Лукойл" и несколько дочерних структур в новый пакет американских санкций.