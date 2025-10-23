Эксперт Брагин оценил влияние санкций на поездки самостоятельных туристов в РФ

Европейские путешественники по-прежнему смогут бронировать объекты размещения в России и приобретать билеты, отметил директор Ассоциации туристических агрегаторов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Санкции ЕС, запрещающие предоставление туристических услуг в России, не повлияют на поездки в РФ самостоятельных туристов из Европы. Об этом ТАСС сообщил директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

Читайте также

Ограничения против танкеров, банков и дипломатов. Главное о 19-м пакете санкций

Ранее Евросоюз в новом 19-м пакете антироссийских санкций запретил предоставлять туристические услуги в России.

"Предварительно ситуация выглядит так, что для европейских самостоятельных путешественников ничего не изменится, и они по-прежнему смогут бронировать объекты размещения в России и приобретать билеты в нашу страну через сайты российских туристических агрегаторов", - сказал Брагин.

Он отметил, что за время после ухода глобальных игроков отечественные сервисы усилили работу с иностранными туристами и в части продвижения, и в части сервиса, обеспечили их возможностью оплаты средств размещения на территории России, запустили для них гайды и прочие информационные продукты.

"Наши сервисы бронирования есть в подборках популярных зарубежных тревел-ресурсов, а если в популярных иностранных поисковиках искать информацию о том, как забронировать отель в России - ИИ-сводки дают прямые ссылки на российских агрегаторов", - добавил эксперт.