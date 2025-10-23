Центробанк Турции понизил учетную ставку до 39,5%

Решение совпало с прогнозами аналитиков, ожидавших снижения учетной ставки

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 23 октября. /ТАСС/. Центральный банк Турции снизил учетную ставку с 40,5% до 39,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Комитет по монетарной политике [ЦБ] принял решение о снижении учетной ставки - ставки аукциона недельного репо - до 39,5%", - отмечается в сообщении.

Решение турецкого ЦБ совпало с прогнозами аналитиков, ожидавших снижения учетной ставки, отмечает газета Ekonomim.

Центробанк Турции в июне 2023 года впервые более чем за два года повысил учетную ставку с 8,5% до 15%, после чего до марта 2024 года регулярно пересматривал ее в сторону повышения. Регулятор восемь месяцев подряд оставлял ставку неизменной на уровне 50%. В декабре 2024 года ЦБ начал последовательное снижение ключевой ставки. К марту 2025 года этот показатель снизился до 42,5%, в апреле снова было повышение до 46%, но с июля снова началось снижение ставки.