Финляндия закупит у США вооружение на €100 млн для Украины

По информации Helsingin Sanomat, покупка вооружения будет произведена за счет средств, взятых властями республики в долг

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 23 октября. /ТАСС/. Правительство Финляндии одобрило закупку вооружения для Украины на сумму €100 млн в рамках американской программы PURL. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на премьер-министра республики Петтери Орпо.

Как отмечается в публикации, покупка вооружения будет произведена за счет средств, взятых властями республики в долг. Несмотря на стремление правительства уменьшить траты для погашения госдолга, премьер отметил, что "очередных сокращений расходов не предвидится".

"Выбор сделан несмотря на то, что госдолг будет увеличен. Ситуация на Украине остается критической. Нам нужно им помочь. Мы не можем оставаться в стороне, когда активно участвуют все страны Северной Европы и Прибалтики", - заявил Орпо в интервью газете.

Программа PURL была запущена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Согласно этому механизму, союзники по альянсу выкупают вооружения для Украины из американских запасов. Финляндия объявила о присоединении к инициативе в октябре.

После начала Россией специальной военной операции западные союзники Киева многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи. При этом в Киеве постоянно настаивают на увеличении поставок военной помощи. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.