Эксперт Ложечко: "Зарубежнефть" добывает в Иране около 300 тыс. баррелей в сутки

при этом отметил, что иранская сторона в свою очередь поставляет в Россию оборудование для добычи нефти собственного производства

ТЕГЕРАН, 23 октября. /ТАСС/. Российская компания "Зарубежнефть" в данный момент добывает в Иране не менее 300 тысяч баррелей нефти ежедневно. Об этом сообщил председатель Российско-иранского делового совета Леонид Ложечко.

"Российская компания "Зарубежнефть" в настоящее время работает на Иран и добывает около 300 тыс. баррелей нефти в сутки, что является примером успешного сотрудничества двух стран", - сказал он в интервью телеканалу SNN. По словам Ложечко, Иран в свою очередь поставляет в Россию оборудование для добычи нефти собственного производства.

Как отметил российский эксперт, за последний год состоялось более 3 тыс. встреч российских и иранских предпринимателей, и одной из задач Российско-иранского совета считается помощь бизнесменам двух стран в налаживании контактов.

8 октября министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад заявил об увеличении добычи нефти в стране более чем на 120 тыс. баррелей в сутки.

На территории Ирана находится более 13% всех мировых запасов нефти. По данным ОПЕК, запасы страны составляют не менее 208,6 млрд баррелей. Главные месторождения находятся в южных провинциях, крупнейшими из них являются Южный Парс, Южный Азадеган и Араш (ад-Дурра), которые содержат в себе запасы, оцениваемые в 18 млрд, 9 млрд и 300 млн баррелей соответственно. Суммарные геологические запасы месторождения оцениваются в 51 трлн куб. м природного газа и 7,7 млрд куб. м конденсата, извлекаемые запасы - 35,6 трлн куб. м природного газа и 3 млрд куб. м конденсата.