Мутко предположил, что ставка ЦБ в пятницу не будет изменена

Неопределенность и инфляционные ожидания вернулись, отметил генеральный директор ДОМ.РФ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Ставка ЦБ может остаться неизменной, траектория денежно-кредитной политики важна для ДОМ.РФ особенно в свете выхода на IPO. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Сложный вопрос. Предполагаем, что оставят на месте. Но нас больше волнует прогноз ЦБ, как для компании, выходящей на IPO, для нас это очень важно", - сказал собеседник агентства в кулуарах заседания Совета по демографической и семейной политике.

По его словам, неопределенность и инфляционные ожидания вернулись. "Инвесторы и мы будем ориентироваться на то, какой будет дальнейший прогноз, траектория денежно-кредитной политики, как они видят инфляцию", - добавил Мутко.

Как сообщал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, первичное размещение акций (IPO) "ДОМ.РФ" планируется провести в ближайшие недели.

24 октября состоится седьмое в 2025 г. заседание совета директоров Банка России (ЦБ РФ) по вопросу ключевой ставки. Решением совета директоров ЦБ РФ 6 июня 2025 г. ставка была снижена до 20%, 25 июля - до 18%, а 15 сентября - до 17% годовых.