Потери ФРГ от экспроприации активов России оценили в €100 млрд

Берлин потеряет больше всех, отметили в германо-российской внешнеторговой палате

БЕРЛИН, 23 октября. /ТАСС/. Германо-российская внешнеторговая палата подвергла критике возможное использование замороженных в Европе российских активов для финансирования военных потребностей Украины, по ее оценке, такой шаг может обойтись ФРГ в более €100 млрд.

"Такой шаг дорого бы обошелся именно для Германии", - приводит агентство DPA слова председателя правления палаты Маттиаса Шеппа. "Германия как никакая другая страна инвестировала в Россию. Поэтому она потеряет больше всех в случае запланированного использования средств Центробанка России для закупок оружия для Украины", - констатировал Шепп. Он оценил потери Германии на сумму более €100 млрд. Специалист напомнил о размещенных на счетах в России средствах германских заводов и торговых сетей, компаний, занятых в сферах энергетики, фармацевтики и производства бытовой техники.

Европейский союз обсуждает возможность экспроприации €210 млрд замороженных российских активов с целью поддержки Киева, лидеры стран уже поручили детально изучить риски такого шага Еврокомиссии. Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявлял, что Берлин поддерживает выдачу Украине кредита за счет активов РФ. Против этого резко выступает Бельгия, в которой находится площадка Euroclear, где депонированы до 95% активов. Брюссель опасается финансовых рисков, связанных не только с падением доверия к европейской валюте, но и с возможным изъятием бельгийских активов по всему миру на основании инициированных Россией исков о компенсации незаконно изъятых средств.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.