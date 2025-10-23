"Камаз" в шутку назвал себя самым засанкционированным предприятием

В пресс-службе автоконцерна также отметили, что компания уже давно не имеет никаких взаимоотношений с европейскими компаниями

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. ПАО "Камаз" может считаться самым засанкционированным предприятием в России, сообщили в пресс-службе автоконцерна.

"В новом санкционном пакете ЕС "Камаз" включили в перечень компаний, для которых введен полный запрет на предоставление любых услуг со стороны европейских поставщиков. Теперь ПАО "Камаз" по праву может считаться самым санкционным предприятием страны, так как нет ни одних санкций в мире, в которые не попал бы "Камаз", - в шутку сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что компания уже давно не имеет никаких взаимоотношений с европейскими компаниями. В "Камазе" подчеркнули, что это не мешает автоконцерну продолжать работать, выпускать коммерческую технику и развивать новые продукты.

"Мы не радуемся новым ограничениям и считаем их безосновательными и вредными для всех сторон, но иначе, как с юмором, это воспринимать уже невозможно", - добавили там.