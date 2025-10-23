Мосбиржа начинает торги фьючерсами на акции пяти глобальных фондов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Торги расчетными фьючерсными контрактами на акции пяти биржевых инвестиционных фондов (ETF), отслеживающих фондовые индексы Бразилии, Китая, Саудовской Аравии, ЮАР и Аргентины, начнутся на срочном рынке Мосбиржи 28 октября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

"Новые инструменты откроют инвесторам возможность участвовать в движении акций крупнейших развивающихся экономик мира, а также обеспечат более глубокую диверсификацию инвестиций и помогут повысить эффективность хеджирования портфеля ценных бумаг. Расчетные фьючерсные контракты ориентированы на широкий круг инвесторов, не предполагают владения базовыми активами и, как следствие, не несут инфраструктурных рисков", - отмечается в сообщении.

По словам управляющего директора рынка деривативов Московской биржи Марии Патрикеевой, фьючерсы на иностранные ценные бумаги остаются одним из самых динамично развивающихся сегментов срочного рынка Московской биржи. "С начала текущего года более 80 тысяч клиентов заключили сделки с этими контрактами общим объемом более 1,4 трлн рублей. Развивающиеся рынки играют все более важную роль в глобальной экономике", - добавила она.

Расчеты по фьючерсам будут проходить в российских рублях. Для каждого контракта одновременно в торгах будут поддерживаться две серии с ближайшими сроками исполнения. 28 октября станут доступны контракты с исполнением в декабре 2025 года и марте 2026 года.