В Ростехе заявили об экономической адаптации к санкциям

Последние ограничительные меры подтверждают, что Европа не желает выходить из психоза, отметили в госкорпорации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Ростех с экономической точки зрения давно адаптировался к вводимым против него санкциям, сообщили ТАСС в госкорпорации.

"Мы могли бы в очередной раз сказать, что нам все равно, так как эти действия давно уже потеряли счет и смысл. Однако никакие, даже самые бессмысленные, санкции не проходят бесследно. Да, с экономической точки зрения мы давно адаптировались. Но привыкнуть к безостановочному повышению градусу злобы нельзя. Последние санкции подтверждают, что Европа не желает выходить из психоза и впереди еще долгая борьба", - заявили в Ростехе.

Евросоюз ранее включил в санкционный список ЕС "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО", входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха). Предприятие является разработчиком и производителем авиационных двигателей.