АФК "Система" скорректирует действующую дивидендную политику

Она рассчитана на 2024-2026 годы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. АФК "Система" планирует скорректировать свою действующую дивидендной политику, рассчитанную на 2024-2026 годы. Об этом сообщил журналистам основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков

"Конечно будет [корректироваться]", - сказал Евтушенков, отвечая на вопрос о планах по корректировке дивидендной политики компании.

В марте 2024 года совет директоров АФК "Система" утвердил дивидендную политику компании на период с 2024 года по 2026 год. В 2024 году к выплате планировалось направить не менее 0,52 руб. на обыкновенную акцию. В 2025-2026 годах размер рекомендуемых дивидендов планировалось увеличить на 25-50% по отношению к предыдущему году с учетом факторов, влияющих на финансовое положение компании. Однако в 2024 году компания отказалась от выплат дивидендов, учитывая текущую денежно-кредитную политику и стоящую перед компанией задачу по снижению долга.