В Fesco заявили, что санкции против ДВМП не повлияют на основную деятельность

Группа в первую очередь сосредоточена на внешнеторговых контейнерных перевозках с дружественными государствами

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Санкции Евросоюза против "Дальневосточного морского пароходства" (ДВМП, головная компания группы Fesco) существенно не повлияют на основную деятельность группы, компания работает в штатном режиме, сообщили в Fesco.

"Санкции Евросоюза, введенные сегодня в отношении ПАО "ДВМП", существенно не повлияют на основную деятельность группы, которая в первую очередь сосредоточена на внешнеторговых контейнерных перевозках с дружественными государствами, а также на внутрироссийских направлениях. Сервисы продолжают работать в штатном режиме, без каких-либо изменений", - сказали в компании.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Флот группы включает более 30 транспортных судов в управлении, которые осуществляют перевозки преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП в соответствии с указом президента РФ был передан госкорпорации "Росатом".