Вылов лососевых в России в 2025 году составит порядка 340-350 тыс. тонн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Вылов лососевых в России по итогам 2025 года составит порядка 340-350 тыс. тонн, сообщил ТАСС председатель Рыбного союза Александр Панин в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

"Основной объем рыбы уже выловлен, поэтому можно ожидать, что итоги путины дальневосточных лососевых 2025 года окажутся в пределах 340-350 тыс. тонн", - сказал Панин.

Он отметил, что 2025 год - нечетный, "лососевый", поэтому динамика к аналогичному периоду прошлого года позитивная. "Добыто более 335 тыс. тонн по состоянию на 21 октября. Особенно удачно идет вылов горбуши, нерки, кеты и кижуча. Итоговые результаты мы увидим уже по окончании года. Фактически лососевая рыбалка закончилась", - отметил он.

По итогам 2024 года вылов лососевых в России стал минимальным за 20 лет - 235,5 тыс. тонн. Несмотря на значительное сокращение вылова в минувшем году Россия сохранила за собой место крупнейшего добытчика тихоокеанских лососей в мире, опередив США. Самые высокие уловы лососей в России были зафиксированы в 2018 году (685 тыс. тонн) и 2023 году (609 тыс. тонн).