Ростех к 2030 году планирует нарастить ежегодный выпуск Ил-114 до 20 единиц

Если до 2030 года госкорпорация введет еще один цех, то производство самолетов Ту-214 будет составлять 20 единиц, отметил Сергей Чемезов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Ростех планирует к 2030 году нарастить ежегодный выпуск импортозамещенных самолетов Ил-114-300 до 20 штук, Ту-214 - до 10-20, SJ-100 - до 20 и МС-21 - до 36. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Должны к 2030 году выпускать Ил-114 - 20 [штук], Ту-214 - 10 [штук], потом в перспективе еще 10, <…> 20 "Суперджетов" и 36 МС-21", - сказал он.

При этом Чемезов уточнил, что если до 2030 года Ростех введет еще один цех, то производство самолетов Ту-214 будет составлять 20 единиц.