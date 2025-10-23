Минсельхоз: Россия в 2025 году наращивает экспорт готовой продукции АПК

Глава ведомства Оксана Лут привела в пример рост на 26% экспорта мясомолочной продукции

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россия в 2025 году наращивает поставки готовой продукции АПК в другие страны, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут в рамках конгресса "Национальное здравоохранение - 2025".

"За последний год мы выросли в экспорте продукции несырьевой. Россия всегда ассоциируется, например, с поставками пшеницы, зерновых культур, так исторически сложилось на протяжении последних лет. Что показывает этот год? Мы увеличиваем поставку именно готовой продукции, уже переработанной", - сказала она.

Как пример она привела рост на 26% экспорта мясомолочной продукции, на 5% - кондитерских изделий, на 23% - майонеза.

Лут напомнила, что РФ экспортирует продукцию в 160 стран, и отметила, что все эти страны "проголосовали за продукцию России, считают ее качественной и безопасной".