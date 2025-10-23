Татарстан подписал восемь межправительственных соглашений с провинциями Китая

Глава республики Рустам Минниханов подчеркнул особую роль Китая как стратегического партнера российского региона

АГРЫЗ /Татарстан/, 23 октября. /ТАСС/. Татарстан является ярким примером выстраивания отношений с Китаем на региональном уровне. Республика подписала уже восемь межправительственных соглашений с провинциями Китая, сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на российско-китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества "Инвестиционный маршрут. Станция Агрыз".

"Взаимодействие не должно ограничиваться лишь высшими органами власти, а важно развивать партнерство на местах, между регионами, провинциями, муниципалитетами. <...> Республика Татарстан представляет собой яркий пример такого партнерства. У нас уже подписано восемь межправительственных соглашений с провинциями Китайской Народной Республики", - сказала Минуллина.

Она отметила, что реализуются конкретные проекты с китайскими партнерами в разных областях, наращивается культурное и гуманитарное сотрудничество. И напомнила, что в Казани работает Генеральное консульство КНР.

Минуллина также приветствовала участников от имени главы Республики Татарстан Рустама Минниханова. В своем обращении Минниханов подчеркнул особую роль Китая как стратегического партнера Татарстана. "Наши республики связывают многолетние крепкие деловые и гуманитарные отношения. Мы высоко ценим активный интерес китайских компаний к совместным проектам в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, логистике, образовании и культуре. За последние годы реализован целый ряд успешных инициатив в этих сферах", - зачитала Минуллина приветственное слово.

Форум проходит с 22 по 24 октября в Агрызском районе Татарстана стал центром международного диалога. Трехдневная площадка собрала представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества двух стран.