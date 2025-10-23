Депутат Тхарур: заявления Трампа об импорте Индией нефти из РФ неуместны

Страна сама объявит о своих решениях, подчеркнул глава комитета по международным делам нижней палаты парламента

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 октября. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Индия значительно сократит импорт российской нефти к концу года, неуместны. Об этом заявил агентству ANI глава комитета по международным делам нижней палаты парламента Индии Шаши Тхарур.

Депутат попросил президента Трампа не объявлять миру о решениях Индии, поскольку Нью-Дели не говорит за Вашингтон. "Я не считаю уместным то, что Трамп делает заявления о решениях Индии. Думаю, Индия сама объявит о своих решениях. Мы не сообщаем миру о том, что будет делать Трамп. И я считаю, что Трамп не должен рассказывать миру о том, что сделает Индия", - сказал Тхарур.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею нефти и нефтепродуктов из России. В конце августа американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%.

Как Трамп заявил 15 октября, премьер-министр Индии Нарендра Моди уведомил его лично о готовности Нью-Дели прекратить закупки российской нефти. МИД Индии после этого не подтвердил информацию о контактах за указанные сутки между Моди и Трампом. После этого американский лидер еще несколько раз повторял аналогичные заявления. Накануне он сказал, что Индия практически полностью прекратит закупать нефть из РФ к концу текущего года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва в вопросе о закупках российской нефти Индией опирается на заявления, сделанные Нью-Дели. В республике неоднократно отмечали, что страна в сфере импорта энергоносителей ориентируется прежде всего на интересы своих потребителей и обеспечение энергетической безопасности.