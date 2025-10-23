В Амурской области открыли новый путепровод через Транссибирскую магистраль

Он обеспечивает безопасный переезд через железную дорогу, сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 октября. /ТАСС/. Движение по новому путепроводу через Транссибирскую магистраль открыли в поселке Серышево Амурской области. Об этом сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов в своем Telegram-канале.

"Сегодня в Серышеве торжественно открыли движение по новому путепроводу через Транссибирскую магистраль. Объект построен в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Путепровод решает несколько важных задач. Прежде всего, он обеспечивает безопасный переезд через железную дорогу. Для жителей поселка решается давняя проблема, связанная с длительным ожиданием проезда поездов", - написал Орлов.

Новый объект соединил два района поселка Серышево, а также связал местные дороги с федеральными трассами.

Губернатор отметил, что в декабре 2025 года планируется открыть новый путепровод в поселке Новобурейском, а в 2027 году - в Белогорске.