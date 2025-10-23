Госзакупки зарубежного оборудования для пищепрома могут ограничить

В частности, Минпромторг предложил запретить покупать иностранные холодильные прилавки-витрины

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Минпромторг России предложил ограничить госзакупки иностранного оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Соответствующий проект постановления правительства РФ министерство разместило на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, предлагается запретить госзакупки иностранных холодильных прилавков-витрин, оборудования для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок и прочих емкостей, для обработки и переработки молока, для размола или обработки зерна или сухих овощей, оборудования для виноделия, производства сидра, фруктовых соков или аналогичных напитков, оборудования для промышленного приготовления или подогрева пищи, для кондитерской промышленности, производства какао-порошка или шоколада, для переработки мяса или птицы и других видов оборудования.

Также проект документа предполагает ограничение закупок оборудования для производства макарон, спагетти и аналогичной продукции, для сахарной промышленности, для пивоваренной промышленности, для переработки плодов, орехов или овощей, для переработки чая или кофе, для приготовления или производства напитков, для производства рыбных продуктов.

"Реализация проекта постановления позволит обеспечить развитие производства пищевого и перерабатывающего оборудования с целью обеспечения технологической независимости Российской Федерации, а также снизить долю приобретаемого иностранного оборудования в рамках закупок, осуществляемых за счет бюджетных средств", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Постановление может вступить в силу с 1 января 2026 года.