The Times of India: Моди мог не приехать на саммит АСЕАН из-за Трампа

По информации издания, на решение Нарендры Моди, возможно, повлияло не только отсутствие прогресса на торговых переговорах Индии и США, но и разногласия по поводу американской поддержки Пакистана

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди © Алексей Дружинин/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 октября. /ТАСС/. Решение премьер-министра Индии Нарендры Моди об участии в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 26-28 октября в Куала-Лумпуре в онлайн-формате может быть связано с нежеланием встречаться на нем с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет издание The Times of India.

По его информации, на решение Моди, возможно, повлияло не только отсутствие прогресса на торговых переговорах Индии и США, но и разногласия по поводу американской поддержки Пакистана, которая увеличилась после возвращения Трампа в Белый дом. По этой же причине премьер-министр Индии, скорее всего, ранее в октябре отклонил приглашение Египта на саммит по урегулированию в секторе Газа, сопредседателем которого являлся президент США.

Во вторник Трамп заявил, что разговаривал с Моди по случаю индийского праздника Дивали и обсудил с ним необходимость предотвращения войны между Индией и Пакистаном. По данным источников The Times of India, в действительности оба лидера в этом разговоре не затрагивали индийско-пакистанские отношения. Позже в публикации в соцсети Х Моди выразил надежду, что Индия и США продолжат совместную борьбу с терроризмом во всех его формах, отметив свою обеспокоенность растущим сближением Исламабада с Вашингтоном, не назвав их при этом конкретно.

На прошлой неделе МИД Индии заявил, что ему неизвестно о другом разговоре Моди и Трампа, в ходе которого, по словам президента США, индийский премьер-министр якобы заверил его, что Индия прекратит покупать российскую нефть.

Как напоминает The Times of India, несмотря на заявления Нью-Дели о том, что завершение проведенной в мае индийской военной операции "Синдур" против Пакистана произошло после прямых договоренностей армий двух стран, Трамп не отказался от своих слов, что именно он положил конец конфликту угрозой ввести торговые пошлины против Индии и Пакистана.

Отношения Индии и США стали ухудшаться после того, как Моди отклонил приглашение Трампа посетить Вашингтон в июне этого года, когда там находился с визитом глава ВС Пакистана фельдмаршал Асим Мунир. Эти причины, а также возможное отсутствие американского лидера на предстоящем в ноябре саммите G20 в ЮАР, на котором будет присутствовать Моди, исключают его вероятную встречу с Трампом в ближайшее время, указывает издание.