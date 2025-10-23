Разведанные запасы углеводородов в Арктике оцениваются в $3,6 трлн

Наибольшая доля арктических запасов газа и нефти принадлежит России

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Стоимость разведанных мировых запасов углеводородов Арктики составляет $3,6 трлн. Об этом сообщила пресс-служба Восточного центра государственного планирования (Востокгосплан).

"Арктика имеет огромное значение для России и мира. Это резервная кладовая ресурсов. Стоимость разведанных мировых запасов углеводородов Арктики составляет $3,6 трлн. Наибольшая доля арктических запасов газа и нефти принадлежит России - 73% газа и 45% нефти, что подчеркивает ключевую роль нашей страны в этом регионе", - говорится в сообщении.

Добыча полезных ископаемых сохраняет лидирующие позиции, особенно в Ненецком (83,7% ВРП) и Ханты-Мансийском (78,8%) автономных округах. Обрабатывающие производства сосредоточены в Красноярском крае (27,6%), Мурманской (22,3%) и Архангельской (21,4%) областях, дополняя сырьевую направленность экономики.

"Сегодня экономика Арктики - более 9,7 трлн рублей. Она опирается на мощную ресурсную базу углеводородов, твердые полезные ископаемые. Предприятия Мурманской области, Норильска, Ямала, Архангельской области и Чукотки формируют промышленный каркас региона", - отмечает директор ФАНУ "Востокгосплан" Михаил Кузнецов.

В АЗРФ планируется реализация семи ключевых инвестиционных проектов с общим объемом вложений свыше 20 трлн рублей, из которых 14,6 трлн направлены на добычу полезных ископаемых и 5,4 трлн рублей - на обрабатывающую промышленность. Ключевым проектом в АЗРФ является "Восток ойл" с инвестициями 11,75 трлн рублей и 83 тыс. рабочих мест. В газодобыче и горнорудной отрасли - "Арктик СПГ", проекты ГМК "Норильский никель" и ГДК "Баимская".