Сбер намерен подать заявление о банкротстве "Гео органикс" и "Гео-мед"

Большая часть бизнеса принадлежит внуку скульптора Зураба Церетели

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Сбербанк планирует подать в арбитражный суд заявление о признании банкротом компаний "Гео органикс" и "Гео-мед", производящих витамины, добавки и косметику под брендом Vibes, следует из данных базы "ТАСС.Экономика".

Намерения кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве были поданы 22 октября, подробности претензий в материалах не указываются.

По данным базы "ТАСС.Экономика", 100% доли в ООО "Гео органикс" владеет ООО "Гео-мед", принадлежащий Зурабу Церетели-Махарадзе, внуку скульптора Зураба Церетели. В компании ему принадлежит 62,5% долей, 15% находятся у Георгия Капанадзе, 12,5% владеет Юрий Есин.

Также 23 октября на планы банка обратила внимание газета "Коммерсантъ".