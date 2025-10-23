Начало испытаний самолета "Ладога" запланировано на IV квартал 2026 года

В Росавиации рассказали, что сертификация российско-белорусского самолета "Освей" запланирована на 2027-2029 годы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Начало испытаний регионального самолета "Ладога" запланировано на IV квартал 2026 года, а его сертификация ожидается в 2029 году. Об этом сообщили в Росавиации.

"ТВРС-44 "Ладога". Начало испытаний запланировано на IV квартал 2026 года. Сертификация ожидается в 2029 году", - говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что сертификация российско-белорусского самолета "Освей" запланирована на 2027-2029 гг.

Что касается легкого многоцелевого самолета "Байкал", его сертификация ожидается к декабрю 2026 года. "Самолет уже планируют задействовать при выполнении лесоавиационных работ в Красноярском крае: Уральский завод гражданской авиации (УЗГА; разработчик машины) и альянс "Аэрохимфлот" заключили контракт на 50 воздушных судов. Первоначальное использование "Байкалов" для авиаработ позволит выявить эксплуатационные особенности машины без рисков для пассажиров и усовершенствовать конструкцию", - отметили в Росавиации.

По словам замминистра транспорта Владимира Потешкина, перед выходом самолета "Байкал" на перевозку пассажиров, "желательно, чтобы машины налетали 100 тысяч безаварийных часов". "Когда этот объем будет выполнен, и самолет будет готов к эксплуатации на пассажирских линиях, уверен, найдутся авиакомпании, которые приобретут эти воздушные суда для перевозок пассажиров", - отметил Потешкин, слова которого приводятся в сообщении.

"Новый механизм финансирования уже использовали при заказе первой серии воздушных судов, обеспечив тем самым довольно льготный процент и сделав воздушные суда более доступными для авиакомпаний. По твердым контрактам (с лизинговыми компаниями) в первой партии: 42 SSJ, 18 МС-21, 12 Ту-214, отдельно законтрактованы 5 ЛМС-901 "Байкал", - добавил заместитель министра промышленности и торговли Геннадий Абраменков.