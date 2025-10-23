На модернизацию электроснабжения Ставрополья направят более 1 млрд рублей

Запланировано, в частности, строительство двух воздушных линий электропередачи, сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер "Россети Северный Кавказ" Виктор Абаимов

ПЯТИГОРСК, 23 октября. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей направят на реконструкцию подстанции 35/10 кВ "Ясная Поляна - 1", а также строительство двух воздушных линий электропередачи, сроки реализации проектов - до 2028 года. Об этом в ходе видеоинтервью в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер "Россети Северный Кавказ" Виктор Абаимов.

"Есть сложности в городе Ессентуки - одном из крупных санаторно-курортных городов для того чтобы решить их, у нас запланирована реконструкция подстанции 35/10 кВ "Ясная Поляна - 1". Переведем ее на больший класс напряжения, то есть она сейчас 35кВ, переведем на 110 кВ, также почти на 20 МВА увеличим мощность питающего центра: сейчас она составляет 12,6 МВА, а станет 32 МВА, что решит ограничения по мощности. <…> Планируется, что мы этот объем работ завершим к 2028 году, сумма там порядка 1 млрд рублей, потому что необходимы: новое расширение, новое напряжение и новые заходы по линиям", - сообщил Абаимов.

По его словам, также запланировано строительство двух воздушных линий электропередачи. " Также запланировано строительство двух воздушных линий электропередачи 110 кВ общей протяженностью почти 2,5 км", - добавил спикер.

Он также отметил, что в последнее время фиксируется значительный рост энергопотребления домохозяйствами. "В последние годы фиксируется значительный рост энергопотребления домохозяйствами, к тому же бурными темпами развиваются санаторно-курортная и рекреационная отрасли Кавказских Минеральных Вод. Расширение подстанции "Ясная Поляна-1" с увеличением класса напряжения и мощности силовых трансформаторов позволит не только обеспечить жителей и гостей курортов надежным и качественным электроснабжением, но и снизить нагрузку с существующих подстанций", - рассказал главный инженер "Россети Северный Кавказ".