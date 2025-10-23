Экспорт соевого масла в 2025 году увеличился в 2,3 раза в Липецкой области

Самым крупным импортером является Республика Беларусь

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Объем поставок соевого масла из Липецкой области за рубеж с начала 2025 года составил свыше 7,5 тыс. тонн, что в 2,3 раза превышает показатели за аналогичный период 2024 года. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Игорь Артамонов со ссылкой на данные ФГБУ "Агроэкспорт".

"Согласно оперативным данным ФГБУ "Агроэкспорт", Липецкая область отправила на зарубежные рынки свыше 7,5 тыс. тонн соевого масла, увеличив экспорт этого продукта в 2,3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самым крупным импортером традиционно является Республика Беларусь. Туда с начала года уже было отправлено 4,5 тыс. тонн этого продукта", - сказал Артамонов.

Помимо этого, липецкое соевое масло поставляется в Китай и страны ближнего зарубежья, отметил губернатор, добавив, что впервые в текущем году Индия импортировала соевое масло из Липецкой области.

По словам губернатора, Липецкая область начала поставлять соевое масло за рубеж с 2022 года, когда в регионе был открыт крупный завод по переработке данной культуры.

"За неполный 2022 год область экспортировала около 1 тыс. 400 тонн соевого масла. В прошлом году регион отправил на внешние рынки 8,4 тыс. тонн. Если принимать во внимание тот факт, что до конца года в Липецкой области откроется еще один крупный завод по переработке рапса и сои, то можно с уверенностью говорить, что и экспорт соевого масла увеличится", - пояснил Артамонов.