"Яндекс" запускает инфраструктурное решение Yandex Cloud Stackland

Оно поможет оперативно разворачивать инфраструктуру для ИИ-сервисов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. "Яндекс" запускает новое решение, которое поможет компаниям буквально за часы развернуть инфраструктуру для создания своих собственных ИИ-сервисов, сообщили ТАСС в Yandex B2B Tech.

"С помощью нового инфраструктурного решения Yandex Cloud Stackland компании смогут буквально за часы развернуть инфраструктуру для создания своего ИИ-сервиса или использовать готовый в закрытом контуре. Это позволит бизнесу быстрее внедрять решения на базе ИИ", - сообщили в компании. Установить Stackland, который станет доступен в первом квартале 2026 года, можно будет на виртуальные, арендованные или собственные серверы.

"Сейчас есть два тренда: один - на гибридную инфраструктуру, второй - на внедрение решений на базе ИИ в бизнес-процессы. Stackland - продукт на пересечении этих двух трендов, который позволит быстрее развернуть готовые ИИ-приложения и создавать новые, специфичные для компаний ИИ-приложения", - рассказал технический директор платформы Yandex Cloud Иван Пузыревский.

Как считают разработчики, Stackland будет особенно востребован у компаний из сфер электронной коммерции, финтеха, ретейла и промышленных заказчиков, которые хотят использовать гибкие облачные технологии, но не могут сделать это из-за внутренних или регуляторных требований. С помощью Stackland компании смогут проще и быстрее разрабатывать любые ИИ-приложения в гибридной инфраструктуре. Кроме того, сообщили ТАСС в Yandex B2B Tech, Stackland помогает сохранять контроль над данными в закрытом контуре компаний. Бизнес сможет гибко разграничивать доступ к данным и встраивать инструменты для защищенного хранения паролей, токенов и сертификатов.

Что касается скорости разработки, то в "Яндексе" утверждают, что она изменится существенно. "На подготовку необходимой инфраструктуры для IT-продукта на новом оборудовании бизнесу обычно нужно от двух до четырех недель работы инженерной команды. Со Stackland установка и первичная настройка занимает часы - уже на следующий день разработчики могут начать самостоятельно начать разрабатывать IT-продукт", - заверили в Yandex B2B Tech.